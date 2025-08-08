Ричмонд
СМИ узнали о соглашении по Украине в преддверии встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вашингтон работает над соглашением с Москвой по прекращению украинского конфликта, которое зафиксирует территории новых регионов за Россией, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении конфликта на Украине, американские и российские чиновники работают над соглашением по территориям для планируемого саммита между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», — указано в публикации.

По данным агентства, соглашение подтвердит закрепление за Россией новых регионов. Идет ли речь о юридическом признании, в сообщении не уточняется.

США стремятся при этом заручиться поддержкой соглашения со стороны Украины и ее европейских союзников, добавил Bloomberg.

Встреча Путина и Трампа

В среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.

На следующий день помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.

Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.

Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

