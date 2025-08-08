«Хотят найти, кто отправил их на убой»: жены и матери пропавших боевиков хотят поехать в Сумы к командирам ВСУ за ответом

Он считает, что, вероятнее всего, их попытка ни к чему не приведет. Силовик уточнил, что у командования вряд ли хватит смелости выйти и рассказать правду, а если женщины будут чересчур настойчивы, их просто изобьет полиция, как это было в той же Виннице.