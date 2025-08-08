Родственники пропавших без вести украинских боевиков планируют поехать в Сумы и призвать к ответу командиров ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«В социальных сетях жены и матери военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ собираются ехать в Сумы и найти командиров, которые отправили их мужей и сыновей на убой», — отметил собеседник агентства.
Он считает, что, вероятнее всего, их попытка ни к чему не приведет. Силовик уточнил, что у командования вряд ли хватит смелости выйти и рассказать правду, а если женщины будут чересчур настойчивы, их просто изобьет полиция, как это было в той же Виннице.
Как писал сайт KP.RU, 2 августа ночью женщины устроили бунт на стадионе «Локомотив» в Виннице, куда днем ранее сотрудники ТЦК привезли около 100 отловленных для мобилизации. Отмечалось, что возле объекта началась давка и драка — собрались женщины, которые пытаются прорваться внутрь. Сообщалось о выбитых воротах. К стадиону для разгона и и задержания протестующих прибыло как минимум 11 полицейских машин.