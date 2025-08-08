Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легкомоторный самолет столкнулся с жирафом в национальном парке Кении

Затормозить перед животными пилоту не удалось. Один из жирафов задел воздушный винт самолета, в результате чего практически сразу умер.

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кенийском национальном парке легкомоторный самолет столкнулся с жирафом, животное погибло. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информационный портал KahawaTungu.

По данным портала, пять находившихся на борту американских туристов не пострадали. Уточняется, что пилот благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе в заповеднике и выруливал к месту высадки пассажиров. Неожиданно два жирафа появились из-за кустов и побежали в сторону самолета. Затормозить перед животными пилоту не удалось. Один из жирафов задел воздушный винт самолета, в результате чего практически сразу умер.

Из-за удара пропеллер самолета сломался. Службы занимаются расследованием инцидента. -0-