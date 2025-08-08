Легкомоторный самолет столкнулся с жирафом в национальном парке Кении

По данным портала, пять находившихся на борту американских туристов не пострадали. Уточняется, что пилот благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе в заповеднике и выруливал к месту высадки пассажиров. Неожиданно два жирафа появились из-за кустов и побежали в сторону самолета. Затормозить перед животными пилоту не удалось. Один из жирафов задел воздушный винт самолета, в результате чего практически сразу умер.