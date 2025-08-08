«Сократить разрыв»: Рубио раскрыл детали подготовки встречи Трампа и Путина

«Надеюсь, встреча состоится. И я думаю, президент готов к ней. Думаю, Путин дал понять, что готов к ней», — сказал Рубио. При этом он подчеркнул, что саммит должен быть плодотворным и стоящим, а для этого нужен определенный прогресс.