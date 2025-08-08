Еще больше десятка украинских БПЛА сбила ПВО в Калужской области

Еще 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) в Калужской области вечером пятницы, 8 августа.
Уточняется, что больше всего дронов ликвидировали в Жуковском районе — три. По два — в Сухиничском и Кировском районах, по одному — Мещовский, Куйбышевском, Юхновском, Мосальском, Боровском, Дзержинском районах.
Глава региона сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Минобороны сообщало об уничтожении за три часа 34 украинских БПЛА над пятью российскими регионами. В их числе была и Калужская область.
Также дроны ликвидировали в Брянской и Рязанской областях, Краснодарским краем, Республикой Адыгея и Азовским морем.
МК в MAX главные новости — быстро, честно, рядом.