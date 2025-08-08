Ричмонд
Путин провел пять телефонных разговоров с лидерами стран 8 августа

В частности, Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин провел пять телефонных разговоров с лидерами стран 8 августа, он обсудил с ними, в частности, встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, пишет РИА Новости.

Владимир Путин сообщил о результатах разговора со Стивеном Уиткоффом председателю Китая Си Цзиньпиню, премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Также глава государства рассказал о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе об основных итогах встречи с Уиткоффом лидерам Узбекистана Шавкату Мирзиееву и Казахстана Касым-Жомарт Токаеву», — сказано в публикации.

Напомним, Владимир Путин принял Стивена Уиткоффа в Кремле 6 августа. Встреча продлилась около трех часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор полезным и конструктивным.

