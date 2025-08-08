Гостиничный бизнес в Эстонии находится «на грани выживания»

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз отелей и ресторанов (Shor) Эстонии раскритиковал министра экономики страны Эркки Кельдо за его утверждения, что этот сектор бизнеса процветает. Об этом сообщают эстонские СМИ.
Как отмечают владельцы гостиниц и ресторанов, отрасль находится на грани выживания. Они настаивают на встрече с министром экономики для представления реальной картины. Высокие налоги и падение рентабельности являются основной причиной проблемы. По словам руководителя союза, налог на услуги общественного питания в Эстонии один из самых высоких в Европе, что приводит к серьезным последствиям для гостиничного бизнеса. Сокращение количества посетителей снижает оборот и рентабельность. Предприятиям становится все сложнее инвестировать в дело, сохранять рабочие места и предлагать конкурентоспособную заработную плату.
По мнению союза отелей и ресторанов, оптимистичные заявления Министерства экономики основаны на неполной статистике. Месячные данные о числе клиентов не отражают реального положения дел, а именно убытки предпринимателей и рост входящих затрат. Как сообщается, Shor был вынужден обратиться в Инспекцию по защите данных, требуя сделать материалы исследования доступными для общественности. Владельцы отелей и ресторанов призывают к совместному диалогу с министром экономики, чтобы выработать справедливую и устойчивую налоговую политику. Как подчеркивают владельцы этой сферы, без поддержки отрасли многие предприятия могут закрыться, что сделает услуги гостеприимства в Эстонии предметом роскоши. -0-