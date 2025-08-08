ООН выразила готовность принять встречу Путина и Трампа

По словам представителя ООН, возможность проведения саммита в штаб-квартире организации не обсуждалась. Трембле подчеркнула, что Всемирная организация всегда открыта для диалога и поддерживает любые инициативы, способствующие прекращению боевых действий на Украине в соответствии с Уставом ООН. В то же время конкретных планов по организации встречи глав России и США пока не существует.