ООН выразила готовность принять встречу Путина и Трампа

«На данный момент я не думаю, что это вариант, который рассматривается теми, кто планирует встречу», — отметила она.
По словам представителя ООН, возможность проведения саммита в штаб-квартире организации не обсуждалась. Трембле подчеркнула, что Всемирная организация всегда открыта для диалога и поддерживает любые инициативы, способствующие прекращению боевых действий на Украине в соответствии с Уставом ООН. В то же время конкретных планов по организации встречи глав России и США пока не существует.
Напомним, в настоящее время активно обсуждается локация для проведения встречи между Владимиром Путиным и его американским коллегой. Россия уже отвергла предложение организовать саммит в Риме, а вот ОАЭ считаются подходящей площадкой.