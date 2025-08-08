Совет ЕС утвердил выделение Украине 3,2 млрд евро финансовой помощи

Как сообщается, Фонд поддержки Украины действует с 1 марта 2024 года, формально он направлен на поддержку реформ, которых требует от Киева Брюссель в рамках вступления в Евросоюз. Объем фонда определен в 50 млрд евро на период до 2027 года. По данным источника, из него Украине уже выплачено в общей сложности около 19,5 млрд евро. -0-