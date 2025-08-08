Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет ЕС утвердил выделение Украине 3,2 млрд евро финансовой помощи

Объем фонда определен в 50 млрд евро на период до 2027 года. По данным источника, из него Украине уже выплачено в общей сложности около 19,5 млрд евро.

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет ЕС утвердил выделение Киеву €3,2 млрд макрофинансовой помощи из европейского Фонда поддержки Украины на финансирование государственных органов и обслуживание кредитов. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС, информирует ТАСС.

«Украина получит свыше 3,2 млрд евро финансирования после утверждения Советом ЕС решения о предоставлении четвертого транша помощи в рамках Фонда поддержки Украины (Ukraine Facility)», — говорится в документе. Сроки перечисления средств не уточняются.

Как сообщается, Фонд поддержки Украины действует с 1 марта 2024 года, формально он направлен на поддержку реформ, которых требует от Киева Брюссель в рамках вступления в Евросоюз. Объем фонда определен в 50 млрд евро на период до 2027 года. По данным источника, из него Украине уже выплачено в общей сложности около 19,5 млрд евро. -0-

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше