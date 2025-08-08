Совет ЕС утвердил выделение Украине 3,2 млрд евро финансовой помощи

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет ЕС утвердил выделение Киеву €3,2 млрд макрофинансовой помощи из европейского Фонда поддержки Украины на финансирование государственных органов и обслуживание кредитов. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС, информирует ТАСС.
«Украина получит свыше 3,2 млрд евро финансирования после утверждения Советом ЕС решения о предоставлении четвертого транша помощи в рамках Фонда поддержки Украины (Ukraine Facility)», — говорится в документе. Сроки перечисления средств не уточняются.
Как сообщается, Фонд поддержки Украины действует с 1 марта 2024 года, формально он направлен на поддержку реформ, которых требует от Киева Брюссель в рамках вступления в Евросоюз. Объем фонда определен в 50 млрд евро на период до 2027 года. По данным источника, из него Украине уже выплачено в общей сложности около 19,5 млрд евро. -0-