Финансиста Мовчана* и звезду «Каменской» Мысину* признали иноагентами

Минюст России опубликовал на своем сайте сообщение о том, что в реестр иностранных агентов внесены финансит Андрей Мовчан* и актриса Оксана Мысина*.
В ведомстве уточнили, что проживающие за рубежом Мовчан* и Мысина* распространяли недостоверную информацию о решениях, которые принимают органы государственной власти РФ. Кроме этого они способствовали формированию негативного образа Вооруженых сил РФ.
Также в перечень иноагентов внесены политолог Михаил Долиев*, блогер и активист Андрей Сивенок* и проект «Продолжение следует»*.
Напомним, что 64-летняя актриса Оксана Мысина* сотрудничала с несколькими театрами, снималась в таких фильмах и сериалах, как «Менялы», «Дети Арбата», «Каменская». С 2018 года проживает в Греции.
* — Лица и организации, внесенные в России в реестр иностранных агентов.