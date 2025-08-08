Военный корреспондент Дмитрий Стешин провел параллели между войной с Грузией 08.08.2008 и специальной военной операцией на Украине. Он отметил в своей колонке для kp.ru, что он, как уехал на в начале марта 2014-го на «русскую весну», так толком и не возвращался с Донбасса.