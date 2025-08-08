Военный корреспондент Дмитрий Стешин провел параллели между войной с Грузией 08.08.2008 и специальной военной операцией на Украине. Он отметил в своей колонке для kp.ru, что он, как уехал на в начале марта 2014-го на «русскую весну», так толком и не возвращался с Донбасса.
«Весна» эта перетекла в кровавую украинскую АТО, которую пришлось гасить спецоперацией, добавил военкор.
Говоря о войне с Грузией, журналист заявил, что Запад тогда нашел в себе силы признать, что неправ. Хотя это и не говорилось публично.
Звезда тогдашнего президента республики Михаила Саакашвили быстро закатилась, и даже с грузинами, худо-бедно, но мы помирились, потому что Запад отполз, оставил в покое Россию и Грузию, написал Стешин.
По его мнению, в новые сакральные жертвы назначили Украину. И кончится это, наверняка, тем же, чем и в 2008-м, заключил репортер.
Ранее депутат Госдумы заявил, что война с Грузией в 2008 году вряд ли произошла бы без поощрения со стороны США. Так парламентарий отреагировал на слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который назвал глубинное государство заказчиком войны 2008 года с Россией.
