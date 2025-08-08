Больной раком Карл III нарушит молчание и выступит перед британцами с неожиданным сообщением

Напомним, в начале прошлого года монарх перенёс операцию из-за увеличения предстательной железы, а вскоре после этого у него диагностировали рак. По совету медиков монарх редко появляется на людях, однако продолжает заниматься государственными делами и исполнять некоторые обязанности. На публичных событиях его обычно представляют другие члены королевской семьи. Не так давно Карл III неожиданно предложил принцу Гарри и Меган Маркл присутствовать на своих будущих похоронах. Прощальная церемония пройдет по заранее утвержденному плану.