Больной раком Карл III нарушит молчание и выступит перед британцами с неожиданным сообщением

Король Карл III готовится к неожиданному обращению к нации, которое будут транслировать 15 августа. Об этом первыми сообщили журналисты Daily Mirror.

Источник: Life.ru

Монарх выступит в день 80-летия капитуляции Японии, завершившей Вторую мировую войну. Инсайдеры издания подтвердили, что текст речи Карл III написал лично, без помощи спичрайтеров. Его дед, король Георг VI, в тот же день в 1945 году объявил британцам о победе в эфире радио.

Ожидается, что монарх затронет тему исторической памяти, но детали содержания пока держатся в секрете.

Напомним, в начале прошлого года монарх перенёс операцию из-за увеличения предстательной железы, а вскоре после этого у него диагностировали рак. По совету медиков монарх редко появляется на людях, однако продолжает заниматься государственными делами и исполнять некоторые обязанности. На публичных событиях его обычно представляют другие члены королевской семьи. Не так давно Карл III неожиданно предложил принцу Гарри и Меган Маркл присутствовать на своих будущих похоронах. Прощальная церемония пройдет по заранее утвержденному плану.

