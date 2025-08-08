Ричмонд
Рубио заявил, что Путин и Трамп готовы к встрече

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент России Владимир Путин «дал понять, что готов» к встрече с американским президентом Дональдом Трампом. По его словам, чтобы переговоры глав двух стран были плодотворными, к ним нужно хорошо подготовиться.

Источник: AP 2024

«Впервые за весь этот процесс есть хотя бы некоторое понимание того, что нужно русским для урегулирования, для прекращения этой войны. С дипломатической точки зрения. Я не утверждаю, что то, что нужно русским и то, что нужно Украине, — одно и то же. Есть разница, и здесь есть разрыв», — сказал он в интервью для телеканала EWTN.

Рубио также отметил, что США надеются сократить разрыв между Россией и Украиной по вопросу конфликта и сделать все возможное для того, чтобы главы двух стран встретились и заключили мирное соглашение.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов двух стран в ближайшие дни. Источник ТАСС сообщил, что встреча может пройти в конце этой недели. По информации Bloomberg, к этой встрече чиновники России и США готовят «соглашение о территориях». Источники агентства утверждают, что Москва может приказать армии прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях в обмен на территориальные уступки со стороны Украины.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше