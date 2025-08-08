Рубио заявил, что Путин и Трамп готовы к встрече

«Впервые за весь этот процесс есть хотя бы некоторое понимание того, что нужно русским для урегулирования, для прекращения этой войны. С дипломатической точки зрения. Я не утверждаю, что то, что нужно русским и то, что нужно Украине, — одно и то же. Есть разница, и здесь есть разрыв», — сказал он в интервью для телеканала EWTN.
Рубио также отметил, что США надеются сократить разрыв между Россией и Украиной по вопросу конфликта и сделать все возможное для того, чтобы главы двух стран встретились и заключили мирное соглашение.
7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов двух стран в ближайшие дни. Источник ТАСС сообщил, что встреча может пройти в конце этой недели. По информации Bloomberg, к этой встрече чиновники России и США готовят «соглашение о территориях». Источники агентства утверждают, что Москва может приказать армии прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях в обмен на территориальные уступки со стороны Украины.