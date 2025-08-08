Ричмонд
На Западе предсказали испытания российского «Буревестника»

Западные наблюдатели предполагают, что Россия может провести испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» в ближайшие дни. Об этом сообщает портал The Barents Observer.

Источник: Life.ru

Издание не располагает официальными данными, но делает выводы на основе открытых источников. В частности, журналисты обратили внимание на закрытие воздушного пространства протяжённостью 500 км вдоль западного побережья архипелага с 7 по 12 августа.

Ранее Life.ru писал, что Россия отменила мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования с 4 августа 2025 года, действовавший почти 40 лет, из-за стратегического дисбаланса, вызванного выходом США из ДРСМД в 2019 году и последующим размещением американских ракет в Европе и АТР. Москва считает это угрозой своей безопасности и намерена развернуть гиперзвуковой комплекс «Орешник» и другие системы.