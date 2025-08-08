На Западе предсказали испытания российского «Буревестника»

Ранее Life.ru писал, что Россия отменила мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования с 4 августа 2025 года, действовавший почти 40 лет, из-за стратегического дисбаланса, вызванного выходом США из ДРСМД в 2019 году и последующим размещением американских ракет в Европе и АТР. Москва считает это угрозой своей безопасности и намерена развернуть гиперзвуковой комплекс «Орешник» и другие системы.