Лукашенко заявил, что не планирует идти на новый срок

Александр Лукашенко в интервью журналу Time заявил, что не собирается баллотироваться на новый срок. Также, отвечая на вопрос о возможном преемнике, он категорически отверг версию о передаче власти своему младшему сыну Николаю. Он также высказался об украинском конфликте, Дональде Трампе и отношениях с Россией.
Последний срок?
Александр Лукашенко дал интервью американскому журналу Time, в котором заявил, что не собирается выдвигаться на новый президентский срок.
«Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую», — сказал он.
Лукашенко также заверил, что его сын Николай не рассматривается в качестве возможного преемника на посту президента Белоруссии.
«Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим», — сказал Лукашенко.
Он допустил, что следующий президент республики может проводить иную политику, но если она будет приводить не к революционным изменениям.
«Только сразу пускай ничего не ломает, А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ради бога», — добавил президент Белоруссии.
Полномочия Лукашенко истекают в 2030-м. Он возглавляет страну с 1994 года.
Отвод войск от границ.
Лукашенко также объяснил, почему Белоруссия отвела войска от западных границ при подготовке совместных с Россией учений «Запад-2025».
«Мы преследовали одну цель — не дать вам возможность нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу. Это глупость полная», — сказал президент республики.
Он отметил, что учения перенесли по его решению.
«Поляки, литовцы, латыши — они до бешенства доходят, предупреждают: вот, Сувалкский коридор, на Калининград пройдут, Балтику отрежут, три страны захватят натовские и так далее», — подчеркнул он.
Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025» запланированы на сентябрь 2025 года.
Переговоры по Украине.
Лукашенко также прокомментировал переговорный процесс между США и Россией по Украине. Он сказал, что нынешний подход Дональда Трампа является «неуместным».
«Так не делается это: пришел, сказал, 50 дней дал… Он должен всегда понимать, что его могут послать», — заявил президент.
Белорусский лидер также предложил провести в Минске переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием Киева и Москвы.
«Технические переговоры в этом плане идут на территории Беларуси, под моим контролем. Все-таки мне близки украинцы, близки россияне. Это родные люди. Я хочу, чтобы здесь было все в порядке. И там, где они не могут встречаться друг с другом, между ними работают белорусы», — рассказал Лукашенко.
По его словам, Владимир Путин может согласиться на обсуждаемое в западных СМИ так называемое «воздушное» перемирие, однако только если его одновременно будет выполнять и Украина.
Об отношениях с Россией.
Президент Белоруссии подчеркнул, что между Минском и Москвой есть тесные союзнические отношения, которые закреплены в межгосударственных соглашениях.
«Поэтому какие-то западные европейцы и прочие, даже американцы, в наши отношения с Россией пусть не лезут. У нас есть отношения в военной области. Вы это знаете. Начиная от “Орешника”, заканчивая ядерным оружием. У нас есть отношения военно-технического характера, экономического (это наш рынок, самый емкий рынок для Беларуси — российский). Мы оттуда закупаем энергоносители — только в России. И так далее. Нам кто-то это заменить может? Нет. Даже с практической точки зрения никто не может, не говоря о юридических наших соглашениях», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что в документах Минска и Москвы указано, что ~нападение на Белоруссию является нападением на Россию, и наоборот. ~
При этом Лукашенко отверг утверждение о том, что Россия может негативно воспринимать восстановление белорусско-американского взаимодействия на официальном уровне. На это президент Белоруссии заявил, что обсуждение во время переговоров третьих лиц и государств, которые там не присутствуют, исключено в дипломатической практике.
«Мы не договариваемся с американцами за спиной у России», — заключил Лукашенко.
Ядерное оружие.
Отвечая на уточняющий вопрос о ядерной доктрине Беларуси, Лукашенко рассказал, что им подписан указ, регламентирующий обращение с ядерным оружием.
«У России достаточно сил, чтобы нас усилить. Мы же готовимся к войне чтобы избежать ее», — уточнил он.
При этом, по словам Лукашенко, применять ядерное оружие не хочет ни он, ни Путин.
«Мы же не самоубийцы. Но если только кто-то переступит нашу границу, мы ответим сразу всем тем оружием, которое у нас есть. Это не запугивание, я просто предупреждаю», — заключил Лукашенко.