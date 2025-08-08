Лукашенко заявил, что не планирует идти на новый срок

«Поэтому какие-то западные европейцы и прочие, даже американцы, в наши отношения с Россией пусть не лезут. У нас есть отношения в военной области. Вы это знаете. Начиная от “Орешника”, заканчивая ядерным оружием. У нас есть отношения военно-технического характера, экономического (это наш рынок, самый емкий рынок для Беларуси — российский). Мы оттуда закупаем энергоносители — только в России. И так далее. Нам кто-то это заменить может? Нет. Даже с практической точки зрения никто не может, не говоря о юридических наших соглашениях», — сказал Лукашенко.