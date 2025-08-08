Ричмонд
Лукашенко нашел неожиданное различие между Зеленским и украинцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в жесткой форме высказался о Владимире Зеленском и предостерег Запад от дальнейшей эскалации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в жесткой форме высказался о Владимире Зеленском и предостерег Запад от дальнейшей эскалации. В интервью американскому изданию Time он заявил, что в отличие от украинского народа, у Зеленского есть пути к отступлению.

Лукашенко усомнился в мотивах и мужестве своего украинского коллеги.

«Я не верю, что он такой герой мужественный», — сказал белорусский лидер.

Затем он провел резкое различие между судьбой Владимира Зеленского и народа Украины: «Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут?».

В то же время он адресовал прямое предупреждение и западным странам, призвав их не доводить ситуацию до критической точки.

«Запад не должен наталкивать Россию и Белоруссию на мобилизацию. Не надо до этого доводить», — подчеркнул Лукашенко.

Он призвал к немедленному началу мирных переговоров, чтобы избежать худшего сценария.

«Я говорил американцам, что давайте договоримся сейчас, давайте прекратим разыгрывать спектакль», — заявил президент, завершив свою мысль мрачным прогнозом: «Если мы мобилизуемся… Сейчас такой момент, что ситуация может повернуться в любую сторону».

Читайте материал: «“Сократить разрыв”: Рубио раскрыл детали подготовки встречи Трампа и Путина».

