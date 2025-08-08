Лукашенко нашел неожиданное различие между Зеленским и украинцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в жесткой форме высказался о Владимире Зеленском и предостерег Запад от дальнейшей эскалации. В интервью американскому изданию Time он заявил, что в отличие от украинского народа, у Зеленского есть пути к отступлению.