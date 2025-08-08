Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конфликту на Украине предрекли «грузинский итог»

Конфликт на Украине может закончиться так же, как война в Грузии в 2008 году. Такое мнение высказал Военкор Дмитрий Стешин. Он отметил, что Запад воспринял события в Грузии «со скорбным бесчувствием», так как Россия быстро одержала победу в Цхинвале и Гори.

Источник: Life.ru

«Кончится это наверняка тем же, чем и в 2008-м. Тогда Запад нашёл в себе силы признать, что неправ. Это не говорилось публично, но звезда Саакашвили быстро закатилась. И даже с грузинами худо-бедно, но мы помирились», — написал военкор на kp.ru.

Он подчеркнул, что отношения с Грузией улучшились, поскольку Запад «отполз», оставив Россию и Грузию в покое. Он также добавил, что Запад назначил Украину в качестве новой сакральной жертвы.

Западные СМИ утверждают, что Россия может остановить наступление войск в Херсонской и Запорожской областях в рамках возможного территориального соглашения с США по Украине. Источники уточняют, что обсуждаемое соглашение предполагает прекращение продвижения российских сил вдоль действующих линий фронта.