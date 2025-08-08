«Кончится это наверняка тем же, чем и в 2008-м. Тогда Запад нашёл в себе силы признать, что неправ. Это не говорилось публично, но звезда Саакашвили быстро закатилась. И даже с грузинами худо-бедно, но мы помирились», — написал военкор на kp.ru.
Он подчеркнул, что отношения с Грузией улучшились, поскольку Запад «отполз», оставив Россию и Грузию в покое. Он также добавил, что Запад назначил Украину в качестве новой сакральной жертвы.
Западные СМИ утверждают, что Россия может остановить наступление войск в Херсонской и Запорожской областях в рамках возможного территориального соглашения с США по Украине. Источники уточняют, что обсуждаемое соглашение предполагает прекращение продвижения российских сил вдоль действующих линий фронта.