Daily Mail: Гренада отказалась от присяги на верность королю Карлу III

В дальнейшем гренадские чиновники будут присягать не королю Карлу III, а самой Гренаде.

Источник: Аргументы и факты

Государство Гренада, входящее в Содружество наций и признающее короля Великобритании Карла III своим формальным главой, официально отменило присягу на верность британскому монарху, сообщает газета Daily Mail.

В публикации говорится, что решение отказаться от присяги связано с продолжающимися обсуждениями в странах Содружества вопроса о лишении британского монарха статуса своего суверена.

В дальнейшем гренадские чиновники будут присягать не королю Карлу III, а самой Гренаде. По данным издания, соответствующие изменения в законодательство страны вступили в силу в прошлую пятницу.

Газета подчеркивает, что после смерти королевы Елизаветы II в ряде государств Содружества усилились призывы к отмене роли британского монарха как главы государства.

Ранее сообщалось, что окружение короля Британии Карла III переживает, что монарх доведет себя до истощения.

