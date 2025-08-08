На Украине медработники протестуют из-за задержания коллеги ТЦК

Несколько бригад скорой помощи прибыли на акцию протеста в Виноградове Закарпатской области из-за задержания медработника сотрудниками ТЦК. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.
«Сегодня в центр Виноградова прибыли бригады скорой помощи. Медики приехали, чтобы поддержать своего коллегу, которого, по данным очевидцев, содержат в ТЦК», — написал он.
Как отметил журналист, на месте акции находится несколько машин скорой помощи и полиции.
Ранее сообщалось, что в Одессе прохожие отбили мужчину у военкомов, которые душили его. Сотрудники ТЦК тащили украинца в фургон.