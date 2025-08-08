Азербайджанское русскоязычное издание Minval Politika, которое раньше начало называть Калининград Кенигсбергом, а Оренбург — Орынбором, в своем Телеграм-канале назвало Россию «террористом».
Журналисты издания взяли из украинских источников информацию о взрывах на газоизмерительной станции «Орловка» и нефтебазе азербайджанской компании SOCAR под Одессой, которые, якобы, были спровоцированы атакой российских БПЛА «Герань». При этом информация эта не подтверждена официально и никаких доказательств вины России в публикации не приводится. Но это стало поводом для крайне резких высказываний, например, «судорожная пакость недоимперии», «политическая плесень», «терроризм и подлость».
Издание высказывает ничем не подкрепленное мнение о том, что якобы у России вызывает злобу тот факт, что через несколько часов Баку и Ереван подпишут мирный договор при посредничестве президента США Дональда Трампа и Москва больше не будет посредником по вопросу Карабаха.