Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко и Путин обсудили отношения России и США по телефону

Лукашенко и Путин по телефону поговорили об отношениях с США и предложениях по мирным переговорам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным российско-американские отношения, сообщила пресс-служба президента.

Белорусский и российский лидер во время телефонного разговора 8 августа поговорили о прошедшей встрече Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Российский лидер сказал о предложении США по мирным переговорам.

Также в пресс-службе сказали, что Путин подробно рассказал Лукашенко о переговорах в Кремле, а также проинформировал о договоренностях по встрече с президентом США. На данный момент определяют место, где могут пройти эти переговоры.

— Президент России также рассказал о результатах переговоров в целом, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Лукашенко сказал, о чем Путин спросил его: «Ты бы как поступил?».

В интервью журналисту Time белорусский президент сказал, кто не будет его преемником и обидится, если его так называть.

И также Лукашенко сравнил себя с Трампом, сказав об еще одном президентском сроке: «Он же бульдозер, лошадь!».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше