Лукашенко и Путин обсудили отношения России и США по телефону

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным российско-американские отношения, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский и российский лидер во время телефонного разговора 8 августа поговорили о прошедшей встрече Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Российский лидер сказал о предложении США по мирным переговорам.
Также в пресс-службе сказали, что Путин подробно рассказал Лукашенко о переговорах в Кремле, а также проинформировал о договоренностях по встрече с президентом США. На данный момент определяют место, где могут пройти эти переговоры.
— Президент России также рассказал о результатах переговоров в целом, — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, Лукашенко сказал, о чем Путин спросил его: «Ты бы как поступил?».
В интервью журналисту Time белорусский президент сказал, кто не будет его преемником и обидится, если его так называть.
И также Лукашенко сравнил себя с Трампом, сказав об еще одном президентском сроке: «Он же бульдозер, лошадь!».