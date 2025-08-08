Стало известно, существует ли список Эпштейна на самом деле

Политолог Сергей Марков заявил, что так называемый список Эпштейна — это образное выражение. По мнению эксперта, списка, куда скандальный финансист предположительно вносил своих богатых и влиятельных клиентов, на самом деле не существует. Об этом пишет NEWS.ru.
Речь идет о совокупности технических списков, которые есть у менеджеров для работы с заказчиками, пояснил аналитик.
Он отметил, что менеджер, который предлагает те или иные развлечения, должен знать, кому он звонит.
По мнению Маркова, все, кто приходил на скандальные вечеринки покойного ныне финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию, опасались разоблачения. Но причины посещать эти мероприятия у них были, заключил собеседник издания.
Ранее стало известно, что затяжной скандал вокруг опозоренного покойного финансиста и осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна разгорелся во вторник после того, как газета New York Times опубликовала множество ранее неизвестных писем Эпштейну от многочисленных влиятельных фигур, а также фотографии, сделанные в его особняке на Манхэттене.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.