«Это не ВСУ, это Зеленский преследует свои цели. Его не берут на переговоры, он злится, пытается отыграться на мирных людях, которые приехали отдыхать в Сочи. Там нет никаких военных объектов. Сейчас сезон, очень много народу», — пояснил парламентарий.
Колесник подчеркнул, что удары по гражданским объектам курорта, где нет военной инфраструктуры, свидетельствуют о провалах украинской армии на фронте. По его словам, выбирая целью женщин и детей, Киев пытается компенсировать военные неудачи.
Инцидент произошёл в разгар курортного сезона — были слышны сирены, проведена эвакуация с пляжей, временно закрыт аэропорт. Депутат отметил, что такие действия демонстрируют бессилие ВСУ в противостоянии с российскими войсками.
Напомним, ВСУ атаковали Краснодарский край дронами «Лютый», три из них сбиты, один — над Чёрным морем. В Сочи из-за угрозы атак ограничена работа аэропорта, а власти эвакуируют людей с пляжей. Глава города Андрей Прошунин призвал жителей и туристов укрыться в безопасных местах, отметив, что ПВО продолжает отражать угрозу. Данных о разрушениях или пострадавших нет, в некоторых районах слышны звуки работы систем противовоздушной обороны.