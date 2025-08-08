CNN: Белый дом требует от Калифорнийского университета миллиард долларов

По данным канала, на прошлой неделе Белый дом заморозил финансирование университета на сумму 584 миллиона долларов. Канцлер UCLA Хулио Френк в письме сотрудникам и студентам предупредил, что эти средства «находятся под угрозой» и их потеря нанесет «разрушительный» ущерб исследовательской деятельности вуза.
Согласно проекту соглашения, UCLA должен выплатить один миллиард долларов несколькими траншами и создать компенсационный фонд в 172 миллионов долларов для лиц, пострадавших от нарушений Закона о гражданских правах, запрещающего дискриминацию в сфере занятости. В университете также планируется ввести должность администратора по соблюдению антидискриминационных норм и назначить внешнего наблюдателя для контроля за исполнением договоренности.
Документ также обязывает UCLA пересмотреть правила проведения протестов, запретив ночные акции, отказаться от стипендий по расовому и этническому признаку, предоставить наблюдателю данные о приеме студентов, обеспечить раздельное проживание для женщин и должное признание достижений спортсменок. Медицинский центр и медшкола университета должны прекратить предоставление гендерно-аффирмативной помощи.
В обмен федеральное финансирование будет восстановлено, а UCLA сохранит доступ к грантам и контрактам.
Как отмечает CNN, администрация Трампа усилила давление на университеты в рамках кампании против антисемитизма в кампусах. В UCLA ведется расследование минюста США по этому вопросу. В марте вуз запустил собственную инициативу по борьбе с антисемитизмом, а на прошлой неделе урегулировал иск, в котором его обвиняли в том, что еврейские студенты подвергались преследованиям во время акций протеста в 2024 году.