CBS: Путин передал орден Ленина сотруднице ЦРУ, чей сын погиб на Украине

Летом 2023 года Майкл Глосс путешествовал по Италии и Турции, затем побывал в Грузии и оказался в России. В сентябре 2023-го, не уведомив семью, он, по информации WP, поступил на службу в российскую армию — данные с iPhone, которые отследили родители молодого человека, якобы показывали его в учебном центре в Подмосковье. В зону боев Глосс отправился в декабре 2023 года. В соцсетях он публиковал снимки из России и выступал в поддержку страны.