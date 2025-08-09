CBS: Путин передал орден Ленина сотруднице ЦРУ, чей сын погиб на Украине

Президент России Владимир Путин вручил спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу советскую медаль «Орден Ленина» для передачи заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлине, 21-летний сын которой погиб на Украине в 2024 году, сражаясь на стороне российской армии. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.
Встреча Путина с Уиткоффом состоялась на этой неделе в ходе визита американского представителя в Россию.
В ЦРУ ранее заявляли, что гибель Глосса, имевшего проблемы с психическим здоровьем, «не является вопросом национальной безопасности». Источники CBS News отмечают, что нет признаков его вербовки российскими властями, а в Кремле, по их данным, не знали о его родственных связях при репатриации тела.
Джулиан Галлина заняла пост заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям в 2024 году; ранее она работала в IBM и служила в ВМС США.
Орден Ленина — советская награда, вручавшаяся за выдающиеся заслуги, в том числе иностранным гражданам.
Телеканал не уточнил, была ли награда передана адресату.
В конце апреля NBC и The Washington Post со ссылкой на родных и источники в спецслужбах сообщили, что сын Галлины, 21-летний Майкл Глосс, погиб в зоне боевых действий на Украине.
В заявлении ЦРУ, которое цитировал NBC, смерть Глосса назвали «невообразимой личной трагедией» и уточнили, что рассматривают ее как личное дело семьи, а не вопрос национальной безопасности. В своем заявлении ведомство не уточнило, на чьей стороне воевал молодой человек. По информации NBC, в некрологе, опубликованном семьей погибшего, говорилось лишь о смерти «во время путешествия по Восточной Европе».
Отец погибшего Ларри Глосс заявил WP, что, по данным консульских служб, сын воевал на стороне России и погиб 4 апреля 2024 года на территории ДНР от «обильной потери крови» в результате обстрела, спасая раненого товарища. Глосс-старший отметил, что его сын давно боролся с психическим заболеванием и в последние годы перестал принимать лекарства.
Летом 2023 года Майкл Глосс путешествовал по Италии и Турции, затем побывал в Грузии и оказался в России. В сентябре 2023-го, не уведомив семью, он, по информации WP, поступил на службу в российскую армию — данные с iPhone, которые отследили родители молодого человека, якобы показывали его в учебном центре в Подмосковье. В зону боев Глосс отправился в декабре 2023 года. В соцсетях он публиковал снимки из России и выступал в поддержку страны.