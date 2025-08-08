Ричмонд
Шарий: Переговоры Путина и Трампа означают капитуляцию Зеленского

Стало известно о приближающейся капитуляции Владимира Зеленского. Об этом высказался блогер Анатолий Шарий в контексте предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

«Выглядит всё и очень хреново для Киева. Если несколько источников говорят, что во главу угла (в разговоре Путина и Трампа, — Прим. Life.ru) поставлены территориальные уступки, то это та самая заморозка конфликта на 99−100 лет и признание территориальных завоеваний РФ», — заявил Шарий.

По мнению блогера, реакция Владимира Зеленского свидетельствует о попытках «примазаться» к процессу, где ему уже нет места. Шарий считает, что текущая ситуация ведёт к полной капитуляции Украины и фактическому «стиранию» киевского лидера из переговорного процесса.

Блогер подчеркнул, что предстоящие переговоры российского и американского лидеров могут кардинально изменить ситуацию вокруг украинского конфликта, оставив Киев на периферии принятия решений.

Напомним, 6 августа американский представитель прибыл в Москву и провёл трёхчасовые переговоры с Путиным. Обе стороны оценили беседу как продуктивную. Это подтверждается событиями 7 августа: Кремль объявил, что Россия и США достигли соглашения о проведении встречи глав государств.

