Во Франции начали расследование после угроз убийства в адрес Макрона

Полиция Франции начала расследование после угроз в адрес главы страны Эммануэля Макрона, высказанных раввином Давидом Даниэлем Коэном в видео, опубликованном на YouTube. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на прокуратуру Парижа.
«Расследование начали из-за угроз убийства в адрес президента республики», — цитирует агентство заявление ведомства.
Дело решили возбудить после того, как на видео обратил внимание глава МВД Франции Брюно Ретайо. Как уточнили в прокуратуре, расследование поручили бригаде уголовного розыска судебной полиции.
По информации AFP, в видео раввин, который, предположительно, находится в Израиле, на французском языке жестко раскритиковал Макрона, выразив недовольство по поводу его решения признать государство Палестина.
