Во Франции начали расследование после угроз убийства в адрес Макрона

В видеоролике раввин на французском языке обрушился с жесткой критикой на президента республики.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Франции начала расследование после угроз в адрес главы страны Эммануэля Макрона, высказанных раввином Давидом Даниэлем Коэном в видео, опубликованном на YouTube. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на прокуратуру Парижа.

«Расследование начали из-за угроз убийства в адрес президента республики», — цитирует агентство заявление ведомства.

Дело решили возбудить после того, как на видео обратил внимание глава МВД Франции Брюно Ретайо. Как уточнили в прокуратуре, расследование поручили бригаде уголовного розыска судебной полиции.

По информации AFP, в видео раввин, который, предположительно, находится в Израиле, на французском языке жестко раскритиковал Макрона, выразив недовольство по поводу его решения признать государство Палестина.

Ранее сообщалось, что во Франции неизвестный напал на мэра Дюссо, когда он гулял с сыном. Прокуратура приступила к проведению расследования.