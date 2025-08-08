Во Франции начали расследование после угроз убийства в адрес Макрона

Полиция Франции начала расследование после угроз в адрес главы страны Эммануэля Макрона, высказанных раввином Давидом Даниэлем Коэном в видео, опубликованном на YouTube. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на прокуратуру Парижа.