В Верховной раде заявили, что гражданам Украины не стоит рассчитывать на то, что они получат границы 1991 года. Такое мнение высказал глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.
По словам нардепа, конфликт закончится очень тяжелыми компромиссами.
При этом парламентарий добавил, что компромиссы очень необходимы, и от них зависит будущее страны.
Политик заявил, что Украина открыта для любых форматов встреч ради окончания военного конфликта.
«Точно есть признаки того, что процесс идет в правильном направлении, то есть он приближается к миру», — высказался Гетманцев.
Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин провел параллели между войной с Грузией 08.08.2008 и специальной военной операцией на Украине. По его мнению, СВО закончится тем, что Владимира Зеленского спишут, а народы двух стран помирятся.
