«Могут послать на…» Лукашенко дал Трампу важный совет

Он указал, что Вашингтон не участвовал в урегулировании конфликта ни во время первого срока Трампа, ни при администрации Джо Байдена. Интерес к ситуации возник у Трампа лишь в связи с его новой предвыборной кампанией. Лукашенко сомневается в искренности его намерений по мирному процессу.
«Слушай, “я пришёл, сказал, 50 дней дал”, слушай, он должен всегда понимать, что его могут послать на… Так же не делается, это не Иран, что взял и сбросил три бомбы, а потом отчитался, всё, больше не буду, давайте, мужики, будем мириться, нет, так это не обойдётся», — заявил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии отметил, что если ситуация в зоне СВО ухудшится, Владимиру Зеленскому будет куда сбежать. К сожалению, простым украинцам такой возможности не предоставят. Он призвал Запад не подталкивать Россию и Белоруссию к эскалации конфликта, а наоборот — способствовать переговорам.