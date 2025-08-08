Пашинян в Белом доме обсуждает с Трампом разворот Армении на Запад

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для проведения исторических переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Этот визит, по оценкам аналитиков, является кульминацией процесса разворота Еревана от России в сторону Запада.
В составе армянской делегации — ключевые фигуры, отвечающие за безопасность и политический курс страны: секретарь Совбеза Армен Григорян, глава аппарата премьера Араик Арутюнян и руководитель правящей фракции Айк Конджорян.
На фоне выхода из ОДКБ и охлаждения отношений с Москвой, Ереван активно ищет новых партнеров в сфере безопасности. Ожидается, что Пашинян будет обсуждать с Трампом конкретные формы сотрудничества, включая возможные поставки вооружений и военное обучение.
Кроме этого США являются одним из ключевых посредников в урегулировании отношений Армении и Азербайджана. Ожидается, что сегодня стороны подпишут мирное соглашение. При этом Пашинян стремится заручиться поддержкой Вашингтона в преддверии подписания мирного договора.
На предварительной встрече Пашиняна со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом уже шла речь об экономическом и политическом партнерстве Армении и США.
Сам факт встречи в Белом доме является мощным политическим сигналом как для России, так и для региональных игроков. Для администрации Трампа это возможность усилить влияние США на Южном Кавказе, в то время как для Пашиняна — шанс закрепить новый внешнеполитический курс страны.
Трамп на встрече заявил о своей высокой уверенности в прочности ожидающегося соглашения между Арменией и Азербайджаном.