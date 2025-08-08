Ричмонд
Стало известно, что Путин передал высокопоставленной сотруднице ЦРУ

Президент России Владимир Путин передал спецпосланнику США Стивену Уиткоффу во время их встречи в Москве орден Ленина для высокопоставленной сотрудницы ЦРУ Юлианы Галлиной, чей сын погиб на СВО.

Президент России Владимир Путин передал спецпосланнику США Стивену Уиткоффу во время их встречи в Москве орден Ленина для высокопоставленной сотрудницы ЦРУ Юлианы Галлиной, чей сын погиб на СВО. Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что 21-летний сын Галлиной Майкл Глосс погиб в 2024 году, участвуя в конфликте на стороне России.

Источники издания сообщают, что в настоящее время женщина занимает должность заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям.

При этом точные обстоятельства передачи награды и ее дальнейшая судьба остаются неясными, говорится в статье.

В некрологе Майкла Глосса указано, что он «трагически погиб в Восточной Европе» 4 апреля 2024 года. Отец погибшего, Ларри Глосс, признался, что ни он, ни мать об участии сына в конфликте на Украине не знали.

Напомним, орден Ленина — одна из высших наград СССР, которая ни разу после его распада не присуждалась.

Официального подтверждения опубликованной изданием информации не было.

