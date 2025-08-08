Бывший советник Меркель назвал ошибкой Германии разрыв отношений с Россией

Бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бригадный генерал в отставке Эрих Вад заявил, что разрыв диалога с Россией и чрезмерно активная поддержка Украины стали стратегической ошибкой немецких властей. Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту ТАСС.
По словам Вада, в текущих условиях Германия утратила возможность играть посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине.
«Прежнее правительство Германии слишком однобоко ориентировалось на администрацию экс-президента США Джо Байдена во внешней политике и слишком решительно поддерживало Зеленского, одновременно разорвав хорошие отношения с Москвой», — заявил Вад, подчеркнув, что такой подход был и остается стратегически неверным.
Комментируя перспективы возможной поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, Вад выразил сомнение в том, что Берлин примет решение о передаче этих вооружений Киеву.
Ранее сообщалось, что Германия намерена сотрудничать со Словакией, чтобы убедить ее усилить санкции против России.