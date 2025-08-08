В Латвии к врачу можно записаться только на несколько лет вперед

Как сообщается, все средства уходят на другие «приоритеты», а именно оборону и демографию. У латвийских больниц не хватает средств: необходимы деньги на повышение зарплат, растут цены на медикаменты, а также существуют другие расходы. Представители латвийских больниц на встрече с министром здравоохранения заявили, что если не удастся найти дополнительных средств, то медицинскую систему в стране ждет коллапс: больницы застрянут в долгах, а пациентов в следующем году будут записывать в очередь на 2028 год. Отмечается, что уже сейчас пациентов записывают в очередь на 2027 год. -0-