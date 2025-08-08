CBS News: Путин передал через Уиткоффа орден Ленина для сотрудницы ЦРУ

Во время визита спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Кремль президент России Владимир Путин передал через него орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Юлианы Галлиной. Об этом сообщило CBS News со ссылкой на свои источники.
В статье указывается, что награду планировалось вручить Юлиане Галлиной, чей 21-летний сын Майкл Глосс погиб во время спецоперации на Украине в 2024 году, сражаясь на стороне России.
По информации издания, в настоящее время Галлина занимает должность заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ. Не поступало подтверждений о том, была ли награда фактически передана, также не сообщается о дальнейшей судьбе ордена Ленина.
В публикации отмечается, что такой шаг Путина якобы был направлен на создание общественного резонанса и вызывал вопросы о причинах участия сына сотрудника ЦРУ в боевых действиях на стороне России, говорится в публикации.
Утром 6 августа самолет Стивена Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково. Позднее в Кремле заявили, что Путин встретился с американским чиновником. Российско-американские переговоры шли около трех часов.
Позднее стало известно, что Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в ближайшие дни. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, место контакта политиков уже согласовано.