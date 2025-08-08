Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выразил уверенность в достижении прочного мира между Азербайджаном и Арменией

«Вполне уверен», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, будет ли, по его мнению, долгосрочным мир между двумя государствами.

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп уверен, что между Азербайджаном и Арменией будет установлен прочный мир. Об этом он заявил журналистам, встречая в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает ТАСС.

«Вполне уверен», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, будет ли, по его мнению, долгосрочным мир между двумя государствами. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше