Трамп выразил уверенность в достижении прочного мира между Азербайджаном и Арменией

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп уверен, что между Азербайджаном и Арменией будет установлен прочный мир. Об этом он заявил журналистам, встречая в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает ТАСС.
«Вполне уверен», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, будет ли, по его мнению, долгосрочным мир между двумя государствами. -0-
