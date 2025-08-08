Рубио раскрыл, при каких условиях Путин встретится с Трампом

Рубио отметил, что, по его мнению, оба лидера демонстрируют заинтересованность в проведении переговоров. Однако он акцентировал внимание на важности содержательной составляющей предстоящей встречи, указав, что саммит должен быть посвящён конкретным вопросам и требует соответствующей дипломатической подготовки.
В настоящее время дипломаты двух стран продолжают обсуждать возможные места проведения саммита. Как стало известно, российская сторона отклонила предложение о встрече в Риме. Среди потенциальных площадок для переговоров рассматриваются Объединённые Арабские Эмираты.