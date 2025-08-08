Зеленский решил ввести против России санкции перед переговорами

Владимир Зеленский анонсировал введение Украиной санкций против России. При этом заявление прозвучало на фоне сообщений о готовящейся встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой планируется обсудить урегулирование украинского конфликта. Вашингтон до проведении этого саммита вводить новые санкции против Москвы не планирует.