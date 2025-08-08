Ричмонд
Зеленский решил ввести против России санкции перед переговорами

Владимир Зеленский анонсировал введение Украиной санкций против России.

Владимир Зеленский анонсировал введение Украиной санкций против России. При этом заявление прозвучало на фоне сообщений о готовящейся встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой планируется обсудить урегулирование украинского конфликта. Вашингтон до проведении этого саммита вводить новые санкции против Москвы не планирует.

«Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов», — сказал Зеленский в ходе вечернего обращения. Он подчеркнул, что речь идет именно о пакетах Украины.

«И в ближайшее время будут соответствующие решения», — добавил Зеленский. Он не привел подробности о том, что это могут быть за санкции.

Сегодня днем Зеленский проводил активные телефонные консультации с западными лидерами.

