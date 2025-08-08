Зеленский решил ввести против России санкции перед переговорами

Владимир Зеленский анонсировал введение Украиной санкций против России. При этом заявление прозвучало на фоне сообщений о готовящейся встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой планируется обсудить урегулирование украинского конфликта. Вашингтон до проведении этого саммита вводить новые санкции против Москвы не планирует.
«Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов», — сказал Зеленский в ходе вечернего обращения. Он подчеркнул, что речь идет именно о пакетах Украины.
«И в ближайшее время будут соответствующие решения», — добавил Зеленский. Он не привел подробности о том, что это могут быть за санкции.
Сегодня днем Зеленский проводил активные телефонные консультации с западными лидерами.