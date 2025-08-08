В штате США Нью-Йорк сообщили о дефиците бюджета в 24 млрд долларов

В штате США Нью-Йорк предупредили о бюджетной дыре в 34 млрд долларов, крупнейшей со времен кризиса 2009 года. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации главного аудитора штата, совокупный дефицит бюджета Нью-Йорка за три года вырос до $34 млрд.
Причинами стали рост расходов на медицину и образование, а также сокращения программ соцзащиты в бюджете и законопроектах о расходах, принятых президентом США Дональдом Трампом, говорится в публикации агентства.
Ранее сообщалось, что задолженность домохозяйств США выросла на 185 млрд долларов. Доля просроченных платежей по потребкредитам достигла высочайшего уровня с начала 2020 года.
