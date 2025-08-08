Ричмонд
Хуситы заявили об ударах беспилотниками по трем объектам в Израиле

Йеменские повстанцы нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также двум объектам в городах Беэр-Шева и Ашкелон.

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы, сформированные хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах», нанесли удары с использованием беспилотников по трем объектам в Израиле, в том числе по аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военного представителя движения Яхьи Сариа.

«Подразделения беспилотной авиации йеменских вооруженных сил провели три уникальные операции, атаковав три цели израильского противника с применением трех беспилотников», — говорится в его заявлении, которое опубликовал принадлежащий мятежникам телеканал Al Masirah. Согласно его утверждению, йеменские повстанцы нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также двум объектам в городах Беэр-Шева и Ашкелон. -0-