Пашинян и Алиев подписали декларацию о мирном урегулировании конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о мирном урегулировании конфликта. Об этом 8 августа стало известно по итогам встречи лидеров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Источник: AP 2024

Кроме того, американская сторона заявила о снятии ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном.

«Мы также снимаем ограничения на оборонное сотрудничество между Азербайджаном и Соединенными Штатами», — сообщил Трамп.

Отмечается, что в ходе встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев договорились о прекращении противостояния и возобновлении дипломатических отношений.

Ожидается, что американские компании будут развивать инфраструктуру в обеих странах. США готовы вложить в проект значительные денежные средства, указал Трамп.

Ранее в этот день перед встречей Трамп заявил о своей уверенности в прочности будущего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

7 августа Трамп заявил, что «с нетерпением» ожидает встречи с Алиевым и Пашиняном в Белом доме. Он сообщил, что представители его администрации длительное время взаимодействуют с обеими сторонами. Ожидается, что в ходе встречи также состоится церемония подписания мирного договора между сторонами. По словам политика, это будет исторический день для всего мира.

