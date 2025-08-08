Пашинян и Алиев подписали декларацию о мирном урегулировании конфликта

7 августа Трамп заявил, что «с нетерпением» ожидает встречи с Алиевым и Пашиняном в Белом доме. Он сообщил, что представители его администрации длительное время взаимодействуют с обеими сторонами. Ожидается, что в ходе встречи также состоится церемония подписания мирного договора между сторонами. По словам политика, это будет исторический день для всего мира.