Трамп заявил, что «очень скоро» встретится с Путиным

«Я очень скоро встречусь с президентом Путиным. Это могло бы произойти раньше, но, полагаю, есть меры безопасности, которые, к сожалению, людям приходится принимать», — сказал Трамп во время общения с прессой после трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.