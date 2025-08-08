Ричмонд
Трамп: Армения и Азербайджан привержены полному прекращению огня, уважению суверенитета друг друга

«Мы также снимаем ограничения на военное сотрудничество между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки», — сказал Трамп.

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева сказал, что Армения и Азербайджан в рамках нового соглашения заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня, передает РИА Новости.

«Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения», — заявил Трамп на церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме.

«Благодаря этому соглашению нам наконец удалось достичь мира. И мы только что покинули Овальный кабинет, где подписали объемные документы и очень важные элементы соглашения», — добавил он.

«Мы также снимаем ограничения на военное сотрудничество между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки», — сказал Трамп. −0-

