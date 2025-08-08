Все дело в территориях: Трамп раскрыл детали своего предложения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предлагает и уступки территории Киевом, и возвращение хотя бы части районов Украине Россией. Об этом американский политик заявил в пятницу, 8 августа, во время брифинга для журналистов, который проходит в Белом доме.