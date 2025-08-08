Все дело в территориях: Трамп раскрыл детали своего предложения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предлагает и уступки территории Киевом, и возвращение хотя бы части районов Украине Россией. Об этом американский политик заявил в пятницу, 8 августа, во время брифинга для журналистов, который проходит в Белом доме.
Трамп также выразил уверенность в том, что и президент России Владимир Путин, и главарь киевского режима Владимир Зеленский хотят урегулировать украинский конфликт. По его мнению, российская и украинская стороны уже приближаются к разрешению данной кризисной ситуации.
