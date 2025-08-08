Ричмонд
Все дело в территориях: Трамп раскрыл детали своего предложения по Украине

Трамп заявил, что США предлагают Украине уступить территории в конфликте.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предлагает и уступки территории Киевом, и возвращение хотя бы части районов Украине Россией. Об этом американский политик заявил в пятницу, 8 августа, во время брифинга для журналистов, который проходит в Белом доме.

Трамп также выразил уверенность в том, что и президент России Владимир Путин, и главарь киевского режима Владимир Зеленский хотят урегулировать украинский конфликт. По его мнению, российская и украинская стороны уже приближаются к разрешению данной кризисной ситуации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше