Трамп заявил, что скоро встретится с Путиным в очень популярном месте

«Я очень скоро встречусь с президентом Путиным. Это случилось бы раньше, но, вероятно, дело в мерах безопасности, которые, к сожалению, необходимо принять», — заявил глава Белого дома в ходе трёхсторонней церемонии с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По словам Трампа, место встречи он объявит позднее, однако оно «будет очень популярным». Кроме того, американский лидер выразил уверенность, что все стороны конфликта хотят мира.
Напомним, в настоящее время активно обсуждается локация для проведения встречи между Владимиром Путиным и его американским коллегой. Россия уже отвергла предложение организовать саммит в Риме, а вот ОАЭ считаются подходящей площадкой. Кроме того, готовность принять встречу выразила ООН.