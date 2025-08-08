Президента США предложили номинировать на Нобелевскую премию мира: вот кто это сделал

Президент Азербайджана Ильхам Алиев публично выступил с инициативой номинировать главу США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом политик заявил во время посещения Белого дома, где происходит церемония подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном.
Как KP.RU писал ранее, Ереван, Баку и Вашингтон договорились о создании Зангезурского коридора, который в документе назвали «мостом Трампа». Об этом сообщила испанская газета Periodista Digital.
