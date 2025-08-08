Не менее 22 человек погибли в результате опрокидывания автобуса на западе Кении

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 22 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в округе Кисуму на западе Кении. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию местной полиции.
Как рассказал начальник дорожной полиции провинции Ньянза Питер Майна, жертвами инцидента стали участники похоронной процессии, которые ехали в школьном автобусе. Транспортное средство опрокинулось на кольцевой развязке в Кисуму. Причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.
По словам представителя полиции, автобус направлялся из Какамеги в Кисуму, когда произошло ДТП. -0-