Армения и Азербайджан в Вашингтоне подписали декларацию о мире

Лидеры США, Армении и Азербайджана подписали декларацию для мирного разрешения конфликта между Ереваном и Баку. Во время пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп заявил, что согласно договорённостям, стороны обязались прекратить боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга.

Источник: Life.ru

«Благодаря этому соглашению нам наконец удалось достичь мира. И мы только что покинули Овальный кабинет, где подписали объёмные документы и очень важные элементы соглашения», — отметил Трамп на трёхсторонней встрече с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Он также подчеркнул, что обе страны должны навсегда прекратить вооружённые конфликты, восстановить торговлю, организовать поездки и развивать дипломатические отношения. Кроме того, Трамп добавил, что и Баку, и Ереван могут рассчитывать на его вмешательство, если одна из сторон нарушит мирные договорённости.

Трамп ранее сообщал о готовящемся подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Тогда он добавил, что Соединённые Штаты подпишут двусторонние экономические соглашения с обеими странами.

