Армения и Азербайджан в Вашингтоне подписали декларацию о мире

«Благодаря этому соглашению нам наконец удалось достичь мира. И мы только что покинули Овальный кабинет, где подписали объёмные документы и очень важные элементы соглашения», — отметил Трамп на трёхсторонней встрече с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
Он также подчеркнул, что обе страны должны навсегда прекратить вооружённые конфликты, восстановить торговлю, организовать поездки и развивать дипломатические отношения. Кроме того, Трамп добавил, что и Баку, и Ереван могут рассчитывать на его вмешательство, если одна из сторон нарушит мирные договорённости.
Трамп ранее сообщал о готовящемся подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Тогда он добавил, что Соединённые Штаты подпишут двусторонние экономические соглашения с обеими странами.