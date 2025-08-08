Армения и Азербайджан в Вашингтоне подписали декларацию о мире

«Благодаря этому соглашению нам наконец удалось достичь мира. И мы только что покинули Овальный кабинет, где подписали объёмные документы и очень важные элементы соглашения», — отметил Трамп на трёхсторонней встрече с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.