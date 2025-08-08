Трамп заявил, что Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта

Напомним, ранее в Москве побывал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обе стороны остались довольны итогами диалога, по итогам которого в Кремле заявили о согласовании встречи глав государств в ближайшем будущем. Не исключено, что переговоры могут пройти в ОАЭ.