Трамп: Зеленский должен быть готов «что-то подписать» ради сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский должен быть готов подписать соглашение для урегулирования ситуации между Киевом и Москвой. При этом для принятия решений может потребоваться референдум или одобрение Рады.

Трамп заявил, что Зеленский заинтересован в продвижении переговоров.

«Зеленский должен получить все необходимое. Потому что он должен быть готов подписать что-то», — процитировало РИА Новости слова американского президента.

По словам Трампа, Зеленский уже начал предпринимать шаги для получения соответствующих полномочий. Сейчас украинский политик работает над этим вопросом, чтобы ускорить процесс переговоров.

Как сообщало URA.RU ранее, в рамках поиска мирного решения конфликта на Украине обсуждается возможность обмена и возвращения территорий. Об этом Трамп заявил во время беседы с журналистами в Белом доме.

