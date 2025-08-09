Азербайджан, Армения и США приняли совместную декларацию о мирном урегулировании

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры Азербайджана, Армении и США Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Дональд Трамп приняли совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Прямую трансляцию с церемонии подписания документа в Белом доме вели американские телеканалы. Об этом передает ТАСС.
Транспортный коридор получит название «маршрут Трампа для международного мира и процветания».
Ранее Трамп провел двусторонние встречи с Пашиняном и Алиевым. -0-
Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.Читать дальше