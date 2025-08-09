Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азербайджан, Армения и США приняли совместную декларацию о мирном урегулировании

Ранее Трамп провел двусторонние встречи с Пашиняном и Алиевым.

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры Азербайджана, Армении и США Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Дональд Трамп приняли совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Прямую трансляцию с церемонии подписания документа в Белом доме вели американские телеканалы. Об этом передает ТАСС.

Транспортный коридор получит название «маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Ранее Трамп провел двусторонние встречи с Пашиняном и Алиевым. -0-

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше